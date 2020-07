Tutto è pronto al Veneziani di Monopoli per la sfida che decreterà il passaggio di una sola delle due squadre al turno successivo.

Come ormai noto alla Ternana occorre solo la vittoria e un risultato diverso la condannerebbe allo stop definitivo.

Nella squadra rossoverde assenti Suagher e Proietti e Gallo presenta il seguente undici con il 4-3-3

Iannarilli; Parodi, Diakite, Bergamelli, Celli; Paghera, Salzano, Palumbo; Difendi, Ferrante, Furlan.

In panchina con Gallo, Marcone, Tozzo, Nesta, Mammarella, Damian, Partipilo, Torromino, Marilungo, Vantaggiato, Verna, Sini, Russo.

Il Monopoli di mister Scienza, invece, si presenta con il modulo ormai consolidato del 3-5-2 con Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante; Triarico, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Fella, Cuppone. All.: Scienza.

A disposizione: Antonino; Arena, Pecorini, Salvemini, Tsonev, Oliana, Antonacci, Maestrelli, Mariano, Hadziosmanovic, Nanni, Tazzer

l’arbitro della gara sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo che ha incontrato i rossoverdi 2 volte in Ternana-Catania ( 3-2 ) e Potenza-Ternana ( 0-1 ) nel corso di questa stagione.

Gli assistenti di Gariglio saranno Luca Testi di Livorno e Francesco Valente di Roma2.

Quarto ufficiale Valerio Maranesi di Ciampino.

La partita è iniziata. Calcio d’avvio del Monopoli

Primi 5 minuti di gioco: 0-0

9°: Donnarumma per Cuppone, solo in area. La sua deviazione finisce fortunatamente fuori

11°: punizione tagliata di Furlan peccato che Paghera non ci sia arrivato

15°: 0-0

20°: 0-0

22°: giallo per Defendi che trattiene per la maglia Donnarumma

25°: partita combattuta ma è sempre 0-0. A parte l’occasione iniziale capitata a Cuppone non ci sono state altre occasioni da gol

27°: cross insidioso di Palumbo sul quale Defendi non riesce a controllare 29°: dalla distanza conclusione di Giorno alta sopra la traversa

30°: 0-0

35°: sempre 0-0

40°: 0-0

41°: Parodi per Ferrante, girata al volo, dal limite dell’area, di poco fuori

45°: 0-0

FINISCE IL PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

Iniziato il secondo tempo con gli stessi 22 giocatori in campo nel primo tempo

3°: giallo per Diakitè per fallo su Cuppone

5°: 0-0

7°: SALZANO

Ternana in vantaggio. Punizione dalla tre quarti di Palumbo, nella mischia spunta Salzano che devia in rete

MONOPOLI 0 TERNANA 1

9°: giallo per Paghera

10°: 0-1

13°: doppia sostituzione Monopoli, fuori Cuppone e Triarico, dentro Salvemini e Tazzer

15°: 0-1

16°: giallo per Fella per fallo su Bergamelli

19°: doppia sostituzione Ternana, fuori Paghera e Defendi, dentro Verna e Partipilo

20°: 0-1

25°: 0-1

30°: 0-1

Il Monopoli sta pressando la Ternana nella propria metà campo alla ricerca del pareggio

33°: doppia sostituzione Ternana, fuori Palumbo (esausto) e Furlan, dentro Mammarella e Damian

34°: sostituzione Monopoli, fuori Giorno, dentro Tsonev

35°: 0-1

40°: 0-1

41°: giallo per Damian

45°: 0-1

5 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro

46°: la Ternana si mangia il raddoppio in contropiede prima con Verna e poi con Partipilo

47°: 0-1

48°: 0-1

48°: sinistro di Tsonev , blocca Iannarilli

49°: 0-1

50°: 0-1

E’ finita. La Ternana va avanti.

Grazie al gol in mischia di Aniello Salzano la Ternana ha eliminato il Monopoli e ha passato il turno. Una vittoria meritata da parte della squadra di Gallo che non ha rischiato niente nell’arco dell’intera partita e ha solo sofferto (per mancanza di ossigeno) negli ultimi minuti della gara. Peraltro la Ternana ha avuto una clamorosa occasione da gol per chiudere il match definitivamente dapprima con Verna e poi con Partipilo (nella stessa azione) ma entrambi hanno fallito l’opportunità. Ci avrebbero risparmiato 4 minuti di sofferenza.

Ternana avanti.