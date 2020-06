Il Premio Lugnano arriva alle battute finali e la Giuria ha annunciato i Finalisti delle sezioni Romanzi editi e Racconti inediti. Il 5 Luglio, in diretta da remoto, si svolgerà la Cerimonia di Premiazione e verranno scelti i vincitori delle due sezioni con una nuova votazione della Giuria di esperti, cui si aggiungerà quella di una Giuria popolare nominata sul territorio.

Cinquina dei Romanzi finalisti, in ordine alfabetico per autore:

Alessandro Bonan, La giusta parte, Nave di Teseo Lorenzo Moretto, Una volta ladro sempre ladro, Minimum Fax Erica Mou, Nel mare c’è la sete, Fandango Gianluca Pirozzi, Come un delfino, Giulio Perrone Ed. Ilaria Rossetti, Le cose da salvare, Neri Pozza.

Decina dei Racconti inediti finalisti a tema “il gioco” in ordine alfabetico per autore:

Marco Bindi, All-inn Paola Bonomi, La settimana Cristiana Conti, Un giorno in cortile Giorgio Del Puente, In nome di una nuova sorte Gioacchino Di Giovanni, I quattro Re Laura Giorgi, Il giorno che ci giocammo il cielo Alberto Lignago, Mutamenti Luca Ortello, Agnello sbrana agnello Carla Pasqualucci, Gioco di sguardi Luca Santoro, Un gioco da ragazzi. I racconti finalisti verranno raccolti in un’Antologia, pubblicata da Intermedia Edizioni di Isabella Gambini. Per desiderio del Comune e volontà degli autori, i proventi di vendita del libro verranno interamente devoluti alla Protezione Civile locale, molto attiva durante la pandemia da Covid19.

La Giuria di esperti del Premio Lugnano 2020 è così composta: Paolo Petroni Presidente. Critico letterario e teatrale, giornalista Ansa e Corriere della Sera. Daniela Carmosino, docente di critica letteraria e letterature comparate, Università degli Studi Campani L.Vanvitelli. Annagrazia Martino, giornalista, vice-caporedattore La7. Giorgio Nisini, saggista letterario e romanziere, fondatore dell’associazione culturale Officina Mente e co- direttore di Caffeina Festival. Giorgio Patrizi, saggista e docente di Storia della Letteratura italiana Università del Molise. Sacha Naspini, scrittore e sceneggiatore, ha vinto la V edizione del Premio Lugnano con il romanzo Le case del malcontento, Edizioni e/o Carlo Zanframundo, regista, filmaker. Benedetta Tintillini Coordinatrice, Francesco Ambrosino, Giuseppe de Nicolellis, Barbara Felcini, Stefano Ferrarese, Letizia Longobardi, Patrizia Panone, Sara Patrizi, Maurizio Ramogida, Idea Riccitelli, Laura Schiavon, Andrea Virzo.