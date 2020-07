Una caldaia murale è scoppiata questa sera in un appartamento al 1° piano di una palazzina in via Molise, a Borgo Bovio.

Lo scoppio ha provocato il parziale distacco della parete interna. Danni lievi lungo le scale condominiali.

All’interno dell’abitazione, al momento dello scoppio, si trovavano due persone, un uomo e una donna.

L’uomo, di 33 anni, è stato accompagnato per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Terni. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Terni.