Finalmente la Ternana Futsal conosce il proprio girone ovvero quello contraddistinto con la lettera D e che comprende società dell’Umbria, delle Marche e dell’Emilia Romagna.

Al di là delle difficoltà che può presentare quel raggruppamento c’è da dire che aver evitato le trasferte in Sardegna sono una verrà manna piovuta dal cielo perché fa risparmiare alla società di Luca Palombi risorse importanti.

Nel frattempo la società rossoverde sta allestendo l’organico per la prossima stagione agonistica per il campionato Under 19.

La squadra sarà affidata a Filippo Bonelli, responsabile è David Cozzolino, e ricomprenderà giocatori che facevano parte nella stagione passata della squadra di Pellegrini, ovvero Coppari, Persichetti, Cozzolino, Fagotti, ed alcuni ragazzi provenienti dal Real Rieti, società che non si è iscritta al campionato della prossima stagione.

Una rosa ben assortita che sarà completata Anche con alcuni ragazzi che hanno superato lo stage di questa settimana all’Angel Soccer..

Questa la composizione del girone D