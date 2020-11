La fonte è al di sopra di ogni sospetto. E’ l’Istituto Centrale di Statistica, ISTAT, che una decina di giorni fa ha pubblicato i dati relativi ai decessi che si sono verificati in Italia dall’inizio dell’anno, fino al 31 agosto. I primi 8 mesi, dunque, che non contemplano i dati recentissimi che saranno influenzati dalla seconda ondata del Covid 19.

Complessivamente, nel periodo sopra citato, sono morte in Italia 475.674 persone ovvero l’8,6% in più rispetto alla media dello stesso periodo, negli anni 2015/2019. Il dato disaggregato si presenta disomogeneo. Infatti nel Nord Italia i decessi sono aumentati del 19,5%, nel Centro Italia sono diminuiti, anche se di pochissimo, dello 0,2% e nel Sud dell’Italia sono diminuiti dell’1,1%. Record di aumento di decessi in Lombardia, particolarmente colpita, come sappiamo, dalla prima ondata del contagio da Coronavirus. In Lombardia i decessi sono aumentati del 38%, sono stati 92.731. In Trentino Alto Adige (+18,32%), in Emilia Romagna (+14,6%), in Valle d’Aosta (+11,9%), in Piemonte (+11,5%). Queste la variazioni più marcate.

IN UMBRIA

Nella nostra regione il numero dei decessi tra gennaio e agosto, è diminuito del 2,4%. Nel dettaglio: nei mesi di gennaio e febbraio la diminuzione è stata dell’8,8%. A marzo, quando è esploso il Coronavirus, i decessi sono aumentati dell’8,4%, ad aprile (+1,4%) , a maggio si è registrata una diminuzione del 6,2%, a giugno (-1,1%) , a luglio (-8,7%) . Ad agosto i decessi sono tornati a salire (+6,0%). Però, come scritto sopra, rispetto alla media dello stesso periodo, degli anni 2015/2019, al 31 agosto 2020 si registra una diminuzione dei decessi in Umbria pari al 2,4%. In Umbria , tra gennaio e agosto 2020, sono morte 6.983 persone.

A TERNI

Nella nostra città possiamo dire che il dato e in diminuzione tranne che per il 2018. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2020 a Terni sono morte 922 persone.

Vediamo il confronto con i 5 anni precedenti: nel 2015, nello stesso periodo, erano morte 1.006, nel 2016 928 persone, nel 2017 945 persone, nel 2018 886 persone e nel 2019 978 persone.