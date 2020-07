Si piazza al 20° posto il sindaco di Terni Leonardo latini nella “Governance Poll 2020”, stilata dal “Sole 24 ore” in base ai sondaggi condotti dalla società di Antonio Noto. Il 58,2% dei ternani ha giudicato fin qui positivamente l’operato del sindaco e della giunta.

“Credo che il risultato sia buono – ha commentato il sindaco – e per questo ringrazio i cittadini ternani che forse stanno comprendendo attraverso quali difficoltà economiche, tecniche, normative e congiunturali ci stiamo muovendo. Fare il sindaco è un mestiere complicato e lo è ancor di più nella nostra città. Io sto cercando di metterci tutto me stesso. Sono convinto che dopo il rodaggio iniziale e dopo aver affrontato le numerose emergenze che ci siamo trovati a gestire, sia ora il momento di dare corpo alle idee e ai progetti dei quali la città ha particolarmente bisogno in questa fase così delicata. Siamo certi che riusciremo a farlo con il sostegno di tutti perché ora più che mai occorre presentarsi uniti nella condivisione delle proposte, nel mostrare le nostre potenzialità e nel difendere i nostri interessi”.

Molto bene la governatrice Donatella Tesei che , con il 57,5% del gradimento, nella stessa classifica riservata ai presidenti di regione, si piazza al 3° posto dopo Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia). Tutti e tre sono esponenti della Lega. All’ultimo posto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, anche segretario del Partito Democratico.