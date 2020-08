C’erano amici, parenti, ex giocatori ed allenatori a salutare questa mattina alla Basilica di San Valentino Franco Ortolani, magazziniere insieme alla moglie, la signora Federica, della Ternana. Presente alle esequie anche Lorenzo a Modestino, responsabile della comunicazione della società di via della Bardesca, che ha deposto sulla bara una maglia rossoverde.

Momenti di commozione si sono registrati quando la nipote, Sara, ha letto una lettera scritta con il cuore da chi ha avuto tanto dal nonno, sia a livello di affetto che di insegnamenti di vita.

Sentito anche il saluto di Ezio Brevi che ha sottolineato la disponibilità di Franco e di Federica e l’affetto con cui accoglievano tutti coloro che arrivavano nella famiglia rossoverde.

” Era come entrarle in casa propria-ha affermato l’ex capitano delle Fere- quando si entrava nello spogliatoio per il loro senso di ospitalità. Ed era bello vedere i loro visi sorridenti, felici quando si vinceva una partita. E come quando si gioca una bella partita e si esce dal campo tra gli applausi dei tifosi vorrei che si salutasse Franco, che ha disputato una gran bella partita nella propria vita, si riservasse lo stesso ed intenso applauso”. E così è stato!

Tra i presenti Adalberto Grigioni, preparatore dei portieri della Lazio ma che ha vissuto tanti anni nello spogliatoio rossoverde, Danilo Pierini e Alberto Favilla e qualche tifoso rossoverde.