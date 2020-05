Brusco cambio del tempo che ci ha fatto ripiombare in pieno inverno dopo che nei giorni scorsi su Terni erano stati superati i 30 gradi. La temperatura massima di oggi è stata di 19,4 gradi, registrata alle 9,57. Dopo la pioggia battente del pomeriggio la temperatura si è ulteriormente abbassata scendendo intorno a 12 gradi.

E’ stato necessario ritirare fuori maglioni e giacconi.

Complessivamente sono caduti su Terni 20,6 millimetri di pioggia. Il dato annuale sale così a 158,6 millimetri.

I dati ci sono forniti da Meteo Centro Italia e sono relativi alla stazione di Terni centro.

Il tempo si manterrà incerto anche nel week end.

LE PREVISIONI

Per la giornata di sabato 30 maggio: cielo moderatamente nuvoloso per l’intera giornata su tutte le regioni centrali. Qualche isolato piovasco sarà possibile solamente sulle zone interne del Lazio centro meridionale. Le temperature si presenteranno in graduale rialzo.

Per la giornata di domenica 31 maggio: tempo all’insegna della variabilità con possibili rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, specialmente durante le ore pomeridiano-serali. Le temperature saranno in ulteriore lieve rialzo.