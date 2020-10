Un quarto d’ora /20 minuti di nubifragio su Terni accompagnato in alcune zone della città dalla grandine. Strade allagate, qualche disagio, interventi dei vigili del fuoco. Tutto questo fra le 15,45 e le ore 16,00 circa.

Alle 16,30 il cielo si è via via rasserenato e tutto è tornato nella norma.

Sono caduti sulla città 32 millimetri di pioggia , quantitativo che porta il totale complessivo a 526 millimetri, ancora molto distante dalla media annua.

Meteo Centro Italia prevede sole e nuvole per la giornata di domenica 25 ottobre e anche per lunedì 26 ottobre. Non dovrebbe piovere.

Un peggioramento è annunciato per martedì quando condizioni di maltempo si dovrebbero estendere anche all’Umbria, dalla Toscana.

Le temperature sono stazionarie o in lieve rialzo.

A Terni oggi abbiamo avuto una temperatura minima di 12,1 gradi mentre la massima ha raggiunto i 19,1 gradi. Dati raccolti nella stazione Terni centro di Meteo Centro Italia.

Il video della grandinata a Città Giardino è di Andrea Tramini come la foto.