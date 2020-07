Siamo ormai nell’immediata vigilia della partita chiave della stagione per la Ternana che in terra pugliese se la dovrà vedere con il Monopoli, formazione rivelazione della stagione 2019-2020.

Partita da dentro o fuori perché alla Ternana serve solo e soltanto la vittoria per continuare la corsa nei play off.

Assenti Suagher e Proietti Gallo non ha sciolto ancora i suoi dubbi sulla formazione con un paio di ballottaggi ancora in discussione: a sinistra nello schieramento difensivo quello tra Celli e Mammarella e, a centrocampo, dove nelle ultime ore il tecnico sembra essere orientato a schierare sia Salzano che Palumbo, che nella partitella di rifinitura di martedì mattina non era stato schierato tra i titolari.

In avanti più che probabile la riproposizione del terzetto formato da Defendi, Ferrante e Furlan anche se nella rifinitura era stato provato Marilungo al fianco dell’attaccante argentino.

Nel Monopoli Scienza conferma il suo 3-5-2 con Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante (Maestrelli); Triarico, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Fella, Jefferson. All.: Scienza. A disposizione: Antonino; Arena, Pecorini, Salvemini, Cuppone, Tazzer, Tsonev, Antonacci, Maestrelli, Tuttisanti, Hadziosmanovic, Nanni.

Calcio di inizio alle 20,45 e telecronaca su rai Sport e su eleven