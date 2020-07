DI METEO CENTRO ITALIA

Il lungo periodo fresco che ha contrassegnato gli ultimi 7-10 giorni si è concluso proprio in queste ore a causa della spinta verso Nord dell’anticiclone delle Azzorre.

La settimana è iniziata con tempo stabile e temperature in generale rialzo, specialmente nei valori massimi, temperature che raggiungeranno il loro apice a cavallo fra la giornata di giovedì e quella di venerdì. In questi giorni i valori minimi si attesteranno prossimi ai 20 gradi nelle zone di pianura, mentre quelli massimi potranno superare tranquillamente i 35 gradi.

Il tutto sarà accompagnato da ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali, più sostenuta lungo i settori costieri tirrenici.

Attenzione però perché, come accaduto più volte nel corso di questa anomala estate 2020, l’alta pressione e il caldo potrebbero avere vita breve in quanto fra venerdì e sabato i modelli sembrano ipotizzare un’ondulazione più meridionale della corrente a getto in grado di interessare le regioni del Centro e del Nord Italia con temporali sparsi e un deciso calo delle temperature.

La distanza temporale è ancora elevata e per questo per ulteriori dettagli non possiamo che rimandare ai prossimi aggiornamenti, stay tuned.

Meteo Centro Italia – www.meteocentroitalia.it