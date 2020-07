Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con la Ternana nell’assegnarle come avversaria nel primo turno della fase nazionale il Monopoli, squadra con 6 punti in più rispetto ai rossoverdi prima del lockdown.

La squadra di Beppe Scienza nel corso della regular season si è espressa meglio in trasferta che in casa dove ha addirittura lasciato nelle mani delle formazioni ospitate l’intera posta in palio per ben 6 volte.

Nettamente migliore anche il ruolino lontano dalla Puglia con 10 vittorie contro le 8 del Veneziani.

Le difficoltà che evidenziano i numeri della squadra di Beppe Scienza al Veneziani sono però relative perché le cifre del rendimento generale coincidono, o quasi, con quelle delle partite interne in quanto a media gol ( 1,47 ), tiri in porta 13,79 ( di cui il 31 % nello specchio della porta ) e il 77% nella giustezza dei passaggi effettuati. Solo nel possesso palla in casa la percentuale è maggiore ( 52,14 % ).

Analizzando i numeri di come si concretizza la manovra offensiva ( il 20 % ) con la conclusione si può constatare che per il 21% si concretizza con il contropiede, per il 31% con un calcio d’angolo e con una punizione per il 24 %.

Particolarmente indicativa sulla compattezza in casa è la media gol subìta ( 0,84 ) inferiore alla media di quelli subìti ( 0,91 ).

, da segnalare che il Monopoli subisce 9,23 tiri a partita di cui il 23% finisce nello specchio della porta ed è particolarmente efficace nei duelli difensivi con una percentuale di quelli vinti del 60%.

Insomma, giovedì sera Defendi e compagni avranno un compito delicato da affrontare e servirà tanta ma tanta attenzione e concentrazione per tentare di portar via la qualificazione al secondo turno della fase nazionale.

Da segnalare che la squadra rossoverde partirà alla volta di Monopoli mercoledì mattina in pullman subito dopo la rifinitura alla volta di Chieti dove verrà consumato il pranzo per poi ripartire per la Puglia dove giungerà prima della cena.