Una folla enorme oggi a Castelluccio di Norcia per assistere allo spettacolo della fioritura.

L’elicottero del SASU di ritorno da una missione in Abruzzo dove sono stati riportati in superficie due speleologi rimasti bloccati nella grotta di Risorgenza a Roccamorice (PE) e, purtroppo il cadavere di un terzo speleologo morto annegato, ha filmato l’incredibile fila auto che si è creata , di turisti che, nonostante l’emergenza sanitaria in atto e le restrizioni in vigore in materia di contenimento della diffusione del virus covid 19, non hanno voluto mancare a questo straordinario spettacolo della natura.

LE FOTO SONO DI FRANCESCO PILERI