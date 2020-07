Numero minimo di vittime in Italia per covid 19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, infatti, soltanto 3 decessi. Per riscontrare un numero simile di vittime è necessario tornare al 23 febbraio scorso mentre il numero più alto di morti in un solo giorno si è avuto il il 27 marzo con 919.

Gli attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 49 e i ricoverati con sintomi sono 743.

Per quel che riguarda l’Umbria è una delle regioni insieme a Marche, Valle d’Aosta e Molise dove, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi.

Pertanto gli attualmente positivi in Umbria sono 17, così distribuiti: 7 a Terni, 1 a Orvieto, 1 a Ficulle, 2 di fuori regione, 2 a Perugia, 2 a Trevi, 1 a Castel Ritaldi, 1 a Città di Castello.

I ricoverati negli ospedali umbri sono 6. 4 a Terni e 2 a Perugia. Nessuno in terapia intensiva. 305 si trovano in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni.

Il numero de deceduti nella nostra regione con coronavirus resta fermo a 80.