Tommaso Bori e Fabio Paparelli , consiglieri regionali del Partito Democratico , fanno sapere di avere contattato il ministro dei Trasporti Paola De Micheli “per il mantenimento della tratta ferroviaria Roma-Ancona tra le 130 infrastrutture strategiche da finanziare attraverso il piano nazionale Italia Veloce in via di approvazione”.

“Questa tratta – affermano i due consiglieri del PD – incrocia interessi nazionali indiscutibili, rappresentando, di fatto, l’alternativa alla Roma-Firenze-Bologna dell’Alta Velocità, nei casi di congestione o guasti della linea, consentendo di mantenere il collegamento Nord-Sud Italia anche in situazioni straordinarie. Non a caso è presente in tutte le cartine messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispetto allo sviluppo delle reti veloci.