Compie oggi i suoi primi 100 anni di vita Renata Ersilia Stefanini Salvati.

Un bellissimo traguardo che la signora Renata, comunque, non ha festeggiato, come sua abitudine, traguardo che ha raggiunto in buone condizioni di salute.

La neocentenaria Renata infatti, si reca tutt’ora, in ufficio tutte le mattine. Passa a prenderla a casa suo figlio Federico. E non rinuncia nemmeno al piacere di fare la spesa, in compagnia dei famigliari. Nella foto la signora Renata è ritratta con la nipote Francesca.

La signora Salvati è stata la prima donna assessore al Comune di Terni, con delega ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, con i sindaci Michiorri, Secci e Ottaviani.

E’ stata anche la prima donna ad essere candidata in consiglio comunale dal Partito Comunista. La Salvati, fra l’altro, è stata colei che per conto del Comune di Terni, acquistò l’attuale sede del Comune ovvero Palazzo Spada, suscitando non poche polemiche tra i suoi compagni di partito perché acquistato dalle suore del Bambin Gesù.

Dopo aver concluso la sua esperienza politica ha gestito, insieme al marito l’impresa di costruzioni Salvati (ancora esistente) quindi è passata alla gestione dell’autoconcessionaria di famiglia Alfa Romeo e Maserati.

La signora Renata ha due figli , Stefano (con il quel vive) e Federico e ha 3 nipoti femmine. Due sono le figlie di Federico Salvati, Lodovica e Francesca e la terza è Olimpia, figlia di Lodovica.

A fare gli auguri alla signora Renata, con un post sul suo profilo facebook, l’onorevole Raffaele Nevi.

“Lei – scrive Nevi – che, con le sue relazioni, di livello anche internazionale, è l’emblema di una Terni ambiziosa, presente, che contava.

Con una apertura mentale che le ha consentito di guardare al mondo. Auspico che questo torni ad essere il nostro modello. Non chiudiamoci ma apriamoci. Vale soprattutto per i tanti giovani che si cimentano oggi nell’agone politico.

L’unico vero modo per dare un contributo serio alla nostra comunità è avere una visione globale, rimanere aggiornati sempre, per comprendere meglio ciò che accade e anche anticipare problemi. Auguri di cuore per i suoi 100 anni!!!”

La redazione di Terni in Rete si unisce alla famiglia formulando gli auguri per i 100 anni di Renata Ersilia Stefanini Salvati. Lunga vita.