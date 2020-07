Luca Guadagnino, il regista di “Chiamami col tuo nome”, “A bigger splash” e “Io sono l’amore”, si dà alla televisione.

Sbarcherà infatti su Sky Atlantic e su Now Tv, a ottobre, la serie italo-americana, “We are who we are” , “Noi siamo chi siamo”. 8 episodi ambientati in Italia, in una situazione sicuramente particolare, una base militare americana nel nostro Paese, in Veneto. Protagonisti i figli adolescenti dei militari interpretati da Jack Dylan Grazer (appena arrivato) e Jordan Kristine Seamon (lei invece da anni in Italia, completamente integrata, parla correttamente la nostra lingua). Entrambi hanno 14 anni e sono alle prese con le prime pulsioni e confusioni amorose. Intorno a loro gravita un gruppo di amici.

Per il regista palermitano si tratta della sua prima volta per la Tv. Di questa serie (per la quale già si prevede un sequel) è lo show runner oltre ad esserne l’autore insieme a Paolo Giordano e Francesca Manieri.

In questi giorni è stato rilasciato il primo teaser di soli 20 secondi.

