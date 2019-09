Dopo 27 anni Ternana e Monopoli tornano ad affrontarsi al Liberati con la squadra rossoverde in testa alla classifica ma che se la dovrà vedere con una squadra compatta e pericolosa.

TERNANA (4-3-1-2)

Iannarilli; Parodi, Russo, Sini, Mammarella; Paghera, Proietti, Salzano; Partipilo; Ferrante, Marilungo

A disp: Marcone, Nesta, Suagher, Bergamelli, Celli, Damian, Defendi, Palumbo, Furlan, Niosi, Torromino, Vantaggiato

All: Fabio Gallo

MONOPOLI (3-5-1-1)

Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella; Jefferson

A disp: Milli, Hadziosmanovic, Pecorini, , Antonacci, Mercadante, Tuttisanti, Cuppone, Triarico, Arena, Ferrara, Mendicino, Moreo, Salvemini

All: Giuseppe Scienza

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Rizzotto – Valente

ore 14,25 squadre in campo per il riscaldamento

14.50 le due squadre rientrano negli spogliatoi e lascia il terreno di gioco anche Stefano Bandecchi accompagnato da Luca Leone e Paolo Tagliavento



Squadre in campo con coreografie sia in curva Est e in Curva Nord. 93 tifosi del Monopoli presenti in curva ovest

ore 15.02 partita iniziata con la Ternana che attacca verso la curva San Martino

7′ Pericolo per la Ternana, Jefferson si gira bene in area e impegna Iannarilli che para in due tempi

9′ 0-0 il risultato al Liberati con un pubblico di circa 8.500 unità



15′ ancora 0-0 tra le due formazione ed il Monopoli si dimostra squadra compatta e pericolosa

19′ 0-0 con il Liberati che incoraggia la squadra Rossoverde al coro di ” Forza Fere Ale ”

22′ tiro da fuori area di Donnarumma fuori dello specchio della porta

24′ ancora un tiro dalla distanza di Donnarumma parato da Iannarilli a terra.

ammonito Fella per fallo su Proietti

25′ cooling break al Liberati di 1 minuto

si riprende a giocare al Liberati



30′ Ternana che ha qualche difficoltà nell’impostazione della manovra per il pressing asfissiante degli avversari

33′ ammonito Paghera, calcio di punizione per gli ospiti, palla calciata da Donnarumma sul fondo

36′ primo tiro della ternana con Marilungo parato da Antonino

39′ 0-0 tiro dai 20 metri di Giorno parato da Iannarilli a terra

43′ ammonito Carriero

3 minuti di recupero

Termina il primo tempo sullo 0-0 con la Ternana in difficoltà nella costruzione della manovra e con il Monopoli che si conferma squadra organizzata e pericolosa nelle ripartenze. Si aspettava di più dalla squadra di che è andata una sola volta al tiro con Marilungo, tiro parato da Antonino

SECONDO TEMPO

Nella Ternana entra Furlan al posto di Partipilo

46′ primo pericolo per la Ternana, colpo di testa di Jefferson e Iannarilli con un colpo di reni mette in angolo

47′ Monopoli in vantaggio con Fella, lasciato libero, che batte dal limite il portiere rossoverde

48, fallo netto in. area di rigore su Salzano ignorato dal direttore di gara.

53′ dopo il vantaggio il Monopoli ha arretrato il suo baricentro

54′ sbaglia Fella mettendo sul fondo dopo una ripartenza

55′ escono Marilungo, Paghera e Proietti ed entrano Torromino, Defendi e Palumbo

56′ cross dalla sinistra palla in mezzo non ci arriva per pochissimo Fella. Altro pericolo per la Ternana

63′ calcio di punizione dal limite, dopo un netto fallo al limite di Ferrante, battuto da Mammarella, palla sul palo e3sterno e termina sul fondo

64′ nella Ternana entra Niosi ed esce Salzano mentre nel Monopoli esce Fella ed entra Cuppone

70’calcio di punizione per la ternana sulla sinistra pallone in angolo

altro cooling break per dissetarsi



75′ Monopoli ancora in vantaggio con la Ternana che non riesce proprio ad essere pericolosa e non riesce a costruire azioni che possano portare alla conclusione gli attaccanti. Finora l’unica conclusione pericolosa del primo tempo è quella propiziata da 77′ Monopoli in gol con Jefferson e si porta sul 2-0, freddo nel superare Iannarilli in uscita.

nel Monopoli entra hadziosmanovic ed esce Tazzer

81′ Gol annullato alla Ternana per la posizione di fuorigioco di un rossoverde

Monopoli sta sovrastando la squadra rossoverde sul piano fisico.

89′ l’ex rossoverde Salvemini in campo al posto di Jefferson

5 minuti di recupero

91′ cross dalla destra di Furlan, Ferrante di testa mette sul fondo

93′ fallo in area su Torromino ma ancora una volta l’arbitro non assegna la massima punizione

Fischia l’arbitro e il Monopoli si porta a casa tre preziosi punti.

La Ternana che non ti aspetti perde un match con il Monopoli che ha meritato di portarsi a casa l’intera posta in palio. Quella rossoverde è stata una compagine irriconoscibile rispetto alle precedenti esibizioni che non è riuscita a crearsi nemmeno una sola opportunità al di là dei due falli in area di rigore non fischiati dal direttore di gara.