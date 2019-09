76′ esce Scardina ed entra Lescano nella Sicula Leonzio

82′ mischia in area con tiro di Palumbo deviato da un difensore . Angolo ma che frutta solo un colpo di testa di Suagher con pallone che termina sul fondo

entrato Vitale al posto di Sicurella

85′ GOOOOL di VANTAGGIATO con un. tiro dalla distanza e con la complicità di Nordi

91′ ammonito Vitale è iniziato il recupero 92′ ammonito Suagher per fallo su Vitale 93′ angolo per la Sicula, nessun problema per la Ternana

Termina con la vittoria della TERNANA PER 2-1 con l’ingenuità di Russo in occasione della concessione del calcio di rigore che aveva dato momentaneamente il pari ai siciliani su calcio di rigore.

La squadra rossoverde ha meritato la vittoria anche se in fase conclusiva deve ancora migliorare la sua concretezza. Promettente il gol del ritrovato Vantaggiato che ha regalato il successo ai rossoverdi con un tiro dalla lunga distanza sul quale non è stato impeccabile Nordi. Meglio così per la squadra rossoverde che approfitta della sconfitta del Catania a Monopoli con la squadra di Scienza che si conferma in grande forma e del Catanzaro a Viterbo e passa di nuovo in testa alla graduatoria. Da segnalare l’esordio vincente della dottoressa Alessandra Favoriti, medico sociale oggi in panchina.