Si è spezzato sul più bello il sogno delle ragazze della UMBRIA VOLLEY di approdare alla finalissima della MOMA WINTER CUP che si è disputata a Modena il 27,28 e 29 dicembre.

Le ragazze del consorzio umbro di volley hanno dato il massimo e, incontro dopo incontro, si sono qualificate per la semifinale dove hanno affrontato la Lupi Estintori di San Miniato uscendone sconfitte. La formazione toscana vincerà poi la finale 1° – 2° posto al PalaPanini per la categoria Under 16 femminile.

Nella finale per il 3°- 4° posto, dopo un match equilibrato e combattuto punto su punto, la piemontese Balamunt ha avuto la meglio sulle ragazze umbre che hanno quindi terminato la manifestazione conquistando il quarto posto.

Va ricordato che si trattava dalla prima partecipazione a una competizione così prestigiosa per le ragazze umbre. Dunque il risultato raggiunto è stato accolto con grande soddisfazione.

L’UMBRIA VOLLEY riunisce dirigenti, tecnici e atlete di tre società regionali: School Volley Perugia Asd, Officina Volley Terni e Ikuvium Polisportiva Gubbio.