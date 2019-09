Un grande happening, una grande festa. Questa è stata la Notte Bianca ternana che ha vissuto il clou ieri sera , ma alle 2 della notte la musica echeggiava da tutte le piazze e ancora migliaia di persone affollavano le vie del centro, non solo quelle solite della Movida.

Un successo pieno a dispetto delle incertezze, dei soliti ritardi e delle critiche che non mancano mai. Non solo Max Gazzè. Ad esempio in Largo Don Minzoni la musica Rap e Trap è stata la protagonista. E la danza del ventre in Largo Elia Rossi Passavanti? Musica Swing, musica Jazz, musica dal vivo in ogni angolo.

Come se la città si fosse all’improvviso svegliata dal suo lungo torpore, complice l’estate che non invita certo ad affollare le afose vie del centro. Che improvvisamente fosse avvolta dal desiderio di dimenticare i guai quotidiani, la crisi implacabile che la attanaglia, senza riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel.

Trovare un parcheggio come la conquista della Champions, tutti i contenitori dei rifiuti stracolmi, movimento nei negozi (il 90% di quelli di Corso Tacito aperti), affollatissimi tutti i ristoranti, i pub, le pizzerie, le gelaterie, i bar, negozi alimentari aperti fino alle 2, casomai venisse voglia di due fette di pane con la mortadella. Insomma, una cosa che avviene una volta l’anno. Gli somiglia un po’ la sera del 30 aprile, quella riservata alla sfilata dei Carri Allegorici, che però spesso deve far i conti con le condizioni climatiche, come l’ultima volta.

E Max Gazzè. Un trionfo. Una folla enorme.- Non meno di 5/6 mila persone hanno riempito Piazza Europa, tanti coloro che sono venuti da fuori città: da Perugia, da Rieti, da Viterbo, uno striscione dalla Basilicata.

A titolo di curiosità, ad ascoltarlo c’era anche una giovane coppia di sposi, Fabrizio e Linda che si sono uniti in matrimonio proprio ieri e ieri sera, ancora con gli abiti delle nozze, erano in piazza Europa. Augurissimi a loro.

“Il solito sesso”, “Teresa”, “Ti sembra normale”, “La vita com’è”, “Una musica può fare”, “Posso”, “Sotto casa” sono alcuni dei titoli (oltre 20), proposti dal cantautore romano.

Una bella serata sulla quale hanno vegliato decine di uomini delle forze dell’ordine dislocati un po’ ovunque e pronti a frenare gli eccessi. Stringenti le misure di sicurezza con le barriere antisfondamento in tutti gli accessi, tutte sorvegliate.

Infine da segnalare una rissa, a tarda ora, in zona movida, via Lanzi. E’ il secondo episodio del genere nel giro di 15 giorni (il precedente in piazza dell’olmo). I soliti imbecilli che esagerano con l’alcol e poi esplodono per niente. Calci e pugni in mezzo a decine di persone che si stavano godendo tranquillamente l’ultimo scorcio della serata. E che, dopo, hanno continuato a fare.