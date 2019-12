Il 10 luglio inizia una nuova stagione con lo stesso staff tecnico e con lo stesso staff dirigenziale ma c’è un organico da ricostruire per tentare la risalita anche se la società non fa proclami.

Arrivano in rossoverde i difensori Suagher, Parodi, Mammarella, Sini, Celli, i centrocampisti Salzano, Proietti, Damian e gli attaccanti Ferrante, Torromino, Partipilo oltre ai portieri Tozzo e Marcone. Non molti i confermati tra cui Iannarilli, Defendi, Paghera, Vantaggiato, Marilungo, Russo, Diakite, Palumbo, Furlan.

Dopo 15 giorni di ritiro a Cascia arriva la Coppa Italia e la Ternana seguita da un numero considerevole di tifosi vince per 3-1 a Rieti, un successo con lo stesso punteggio bissato alla prima di campionato il 24 agosto. Spettacolo di pubblico e di colori rossoverdi allo stadio reatino. Da segnalare che la risposta dei tifosi è eccellente alla proposta di Bandecchi di mettere in vendita gli abbonamenti al costo di 5 e 8 euro. 12.500 sono coloro che lo sottoscrivono ma al Liberati se ne presentano solo in minima parte.

Il mese di settembre viene inaugurato con la vittoria al Liberati sul Potenza per 1-0 con un gran gol di Russo, successo bissato, poi, a Vibo Valentia contro il Rende. La partenza è di quelle importanti ma arriva subito la scoppola ovvero la sconfitta interna con il Monopoli.

Dopo un incontro romano tra Bandecchi, squadra e tecnico la Ternana vince a Lentini con il gol vittoria realizzato da vantaggiato sul finale e il 25 settembre al Liberati la formazione rossoverde pareggia con la Reggina per 1-1 in un match difficile con i rossoverdi, però, che si dimostrano all’altezza della situazione. Il momento positivo dei rossoverdi continua con la vittoria esterna di Francavilla Fontana, 2-1, e quella interna contro il Catania per 3-2, ma dietro l’angolo ci sono le insidie della trasferta di Bari dove perde per 2-0. Il riscatto si registra la settimana successiva con la vittoria di Bisceglie contro la squadra di Sandro Pochesci ma l’attende l’insidia del match interno con l’Avellino che con un solo tiro riesce a portare a casa l’intera posta in palio sollevando nell’ambiente qualche voce contraria alla guida tecnica mentre la Reggina continua a macinare gioco ed avversari. Il suo vantaggio sui rossoverdi in classifica è salito a tre punti.

Non si dà molta importanza al pareggio esterno con la Vibonese, 1-1, e Bandecchi in settimana prolunga il contratto di Gallo per un anno. Arriva Novembre e al primo impegno la Ternana batte non senza soffrire la Picerno con una doppietta di Ferrante e, tre giorni dopo, batte la Fermana per 4-1 in Coppa Italia e consegue la seconda vittoria consecutiva battendo al Liberati la Paganese con i gol di Marilungo e Ferrante.

La settimana successiva, però, getta alle ortiche l’ennesima vittoria a Teramo pareggiando per 1-1 e Bandecchi sbotta la sua insoddisfazione e convoca allenatore, capitano, vice presidente e direttore sportivo a Roma e due giorni dopo la squadra di Gallo torna al successo battendo la Viterbese per 2-1 con gol partita in extremis di Vantaggiato.

La Ternana formato esterno va a vincere per 3-1 a Catanzaro con i gol di Palumbo, un autogol di Martinelli ed una rete di Paghera, ma sciupa tutto la settimana successiva perdendo in casa contro la Casertana.

Un tiro, un gol per gli ospiti e tante occasioni per i rossoverdi sciupate anche clamorosamente. In classifica la Ternana perde altri tre punti nei confronti della Reggina che ora ha 10 punti di vantaggio. La Ternana si riscatta a Siena in Coppa Italia eliminando la squadra toscana e guadagnando la semifinale grazie ad un gol di Vantaggiato. Qualche giorno dopo pareggia in trasferta contro la Cavese sciupando tutto con un rigore calciato malamente da Partipilo.

La Reggina vince ed il distacco sale a 12 punti.

Con la partita contro la Cavese si chiude l’andata con una Ternana cinica e spietata in trasferta ma sciupona e distratta in casa con le evitabilissime sconfitte con Avellino e Casertana che pesano e condizionano attualmente la classifica.

Per nuove emozioni, che si spera possano essere entusiasmanti, c’è da attendere il 12 gennaio 2020 quando riprenderanno gli impegni del ritorno e la Ternana sarà impegnata a Potenza. A proposito, Buon Anno a tutti!