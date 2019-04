DI METEO CENTRO ITALIA

Inverno o primavera? E’ questa la domanda più in voga in queste ore , dopo un lunedì trascorso all’insegna del freddo e della neve fino a quote medie (900-1100 metri).

La “buona” notizia, per gli amanti del caldo, è che le temperature nei prossimi giorni torneranno a salire, riportandosi così nelle medie del periodo, mentre la “cattiva” notizia è che l’instabilità non ci abbandonerà.

Nella giornata di oggi, martedì 30 aprile, le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili al mattino lungo le regioni tirreniche (Toscana, Umbria e Lazio), un po’ meno lungo quelle adriatiche dove sarà ancora possibile qualche piovasco.

L’atmosfera, ancora instabile a causa della presenza di aria fredda in quota, darà vita, nelle ore pomeridiane, a rovesci sparsi nelle zone interne del centro (localmente a carattere di temporale), che potranno interessare anche i settori costieri di Lazio, Marche e Abruzzo.

Le condizioni tenderanno a migliorare dalla sera, ma residui piovaschi potranno ancora interessare le zone interne a ridosso dei monti.

L’instabilità insisterà anche nella giornata di mercoledì 1 maggio, specialmente nelle zone interne del centro, anche se qualche piovasco potrà interessare anche i settori costieri del Lazio.

Le temperature saranno in ulteriore lieve rialzo, mentre la ventilazione si presenterà moderata e settentrionale.

Una tregua momentanea dal maltempo è attesa per la giornata di giovedì, ma non dovrebbe durare molto a lungo, in quanto già nel fine settimana sembra probabile l’avvento di un nuovo impulso freddo dalla Scandinavia, in grado di creare nuova instabilità e un sensibile calo delle temperature.