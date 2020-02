Il 10 febbraio l’Associazione I Pagliacci e Valerio Caroli, fisioterapista della Lazio, hanno consegnato un nuovo lettino pediatrico al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria di Terni. Era presente, oltre a Rossi e Caroli, la responsabile della Pediatria Neonatologia TIN Federica Celi.

Nel ringraziare a nome del dipartimento e della direzione aziendale l’associazione I Pagliacci per questa nuova donazione, la dottoressa Federica Celi spiega che “questo lettino aggiuntivo è destinato a bambini da pochi mesi fino a due anni di età e si rivelerà particolarmente utile in quei periodi in cui crescono in modo non prevedibile i ricoveri in questa fascia di età. Parliamo infatti di bambini che, per esempio, in questi mesi sono particolarmente colpiti dall’epidemia del virus influenzale e per i quali non sarebbero adatti né le culle né i letti comuni.”