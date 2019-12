Venerdì 6 dicembre alle ore 18:30 presso la libreria Ubik Alterocca di Corso Tacito si terrà un incontro con lo scrittore Valerio Vitantoni che parlerà della principessa Sissi. Personaggio storico particolarmente controverso e mitizzato (soprattutto grazie ai tre film con Romy Schneider), l’imperatrice Elisabetta d’Austria è conosciuta molto più per alcuni aspetti leggendari che per la sua vera essenza. Donna anticonformista, inquieta e sempre in fuga da se stessa, è da sempre il soggetto di numerose leggende che la riguardano ma che si decontestualizzano dall’epoca nella quale ella visse e che anzi portano in primo piano caratteristiche sovente travisate.

Lo scopo dell’incontro è quello di far conoscere com’era realmente la principessa Sissi (in realtà Sisi), figura storica ampiamente studiata da Vitantoni diplomato presso l’Istituto d’Arte di Terni, studioso di storia degli usi e dei costumi dell’Ottocento, ma soprattutto della vita e delle vicende legate all’imperatrice Elisabetta d’Austria.

Dal 2008 lo scrittore amministra un forum dedicato a questa figura storica ma anche a quella di re Ludwig II di Baviera, “L’Ottocento di Sissi e Ludwig”, mentre nel 2015 ha creato un gruppo Facebook omonimo nel quale cerca di far conoscere quella che era la vera imperatrice d’Austria, condividendo aneddoti e informazioni poco noti che possano rendere la vera essenza della sovrana così tristemente mitizzata. Dal 2014 gestisce un blog (https://elisabethsissi.blogspot.com/) nel quale fa convergere tutte le sue ricerche sulla storia di Sissi, ma anche sulle usanze e le tradizioni del XIX secolo riferite sia alla Mitteleuropa sia all’Inghilterra vittoriana, nonché a tutte quelle figure che ruotano attorno a Sissi.

Le sue passioni lo hanno portato alla pubblicazione di due saggi storici su Sissi, il primo dedicato ai viaggi della sovrana in Trentino Alto Adige (“I sentieri di Sissi”, Mursia Editore, 2018), il secondo di recente pubblicazione dedicato alle festività natalizie dell’imperatrice (“Il Natale di Sissi”, Mgs Press, 2019).