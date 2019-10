Gallo alla fine della conferenza stampa di questa mattina, uscendo dalla sala, si è lasciato scappare ” Domani vedrete la sorpresa ” e da lì una serie di ipotesi ed illazioni tra cui quella relativa alla eventuale convocazione di Diakitè che nelle ultime settimane ha fatto parte integrante del gruppo disputando anche quelle partitelle a cui non prendeva parte da diverso tempo. Insomma, c’era la sensazione che l’aria e la considerazione su Diakitè stava cambiando.

E quell’ipotesi ha trovato conferma nell’elenco dei convocati visto che tra i 26 c’è anche il suo nome. E’ la prima volta in questa stagione che Modibo viene convocato e va in ritiro. E’ una pedina in più per Fabio Gallo che nel reparto centrale difensivo è a corto di uomini viste le assenze di Sini e Bergamelli.

Ci sono, però, due altre sorprese ovvero la convocazione di due ragazzi della Berretti ovvero Leonardo Cori e Aziz Kader Toure, un centrocampista, quest’ultimo, di cui si dice un gran bene e che è approdato a Terni dalla Sicilia dove giocava in Promozione. E’ un 2002 che indosserà la maglia numero 34 e di lui il profilo parla di un centrocampista intelligente, con una spiccata personalità e cattivo, agonisticamente parlando, al punto giusto.

E’ la risultanza di quanto dichiarato recentemente in sala stampa da Fabio Gallo ovvero che avrebbe iniziato a prendere visione dei giovani e a prenderli in considerazione.