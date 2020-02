Ternana sconfitta a Reggio Calabria e addio ai sogni diretti di promozione in serie B.

I rossoverdi hanno giocato male e la partita non è affatto piaciuta al presidente Stefano Bandecchi il quale ieri sera si è sfogato senza mezzi termini a Tele Terni: “siamo venuti qua – ha detto il presidente – a perdere tempo, abbiamo fatto una figuraccia, punto e basta. Abbiamo giocato male, il calcio della Ternana è stato brutto, punto e basta.”

Il nr.1 della Ternana non ci va tanto per il sottile e attacca , senza fare nomi, alcuni giocatori:” ora prepariamo i play off, c’è una parte della mia squadra che voleva fare i play off, ora li può preparare i play off perché a -11 possiamo fare solo quelli.”

Incalzato da Ivano Mari, il presidente ribadisce: “sento parlare da mesi dei play off, ora facciamo i play off. Certo con questa mentalità non si va da nessuna parte, si esce il primo giro.”

Il presidente è durissimo: “più che cambiare mentalità bisogna trovarla perché la partita di oggi è stata senza carattere e senza palle e chiunque si incazzi non ci ha capito una minchia.”

Bandecchi ha sottolineato anche che della Coppa Italia non glie ne è mai fregato un cazzo (si è scusato per il francesismo) “ho sempre detto che è la nostra rovina”. Ha detto anche che non sarà presente a Catania , giovedì, per il ritorno della semifinale. “Sarò allo stadio domenica”.

Poi è tornato sulla partita di ieri sera:”non sono amareggiato, sono incazzato perché io sono venuto fin qui per vedere una partita che invece è stata una partita che non si poteva vedere, i miei ragazzi non possono giocare così, Gallo deve riflettere, punto e basta.”

Gallo non sembrerebbe in discussione: “Gallo non è in discussione – ha scandito Bandecchi – però deve riflettere. Questa è stata una partita di merda, punto e basta.”