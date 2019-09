foto di Alberto Mirimao dalla pagina fb Ternana calcio

Dopo 27 anni torna Ternana-Monopoli al Liberati, l’ultimo incontro terminò con la vittoria dei rossoverdi per 1-0 con gol di Massimiliano Farris, riporta alla mente quella infausta direzione di gara della stagione 85/86 di Di Cola di Avezzano, e per la squadra rossoverde si presenta una ghiotta opportunità, quella di conseguire la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Ma non sarà facile, è bene dirlo subito, perché il Monopoli ha reso la vita dura sette giorni fa anche al Catanzaro di Auteri con la sua combattività e con la sua quadratura di squadra che Scienza sta cercando di completare dopo il suo arrivo al posto di Roselli.



Vincere contro il Monopoli, inizio ore 15 al Liberati, sarebbe importante in previsione anche dello scontro diretto che si giocherà lunedì sera al San Nicola tra Bari e Reggina.

Per la partita contro i pugliesi Gallo ha recuperato Mammarella che tornerà, quindi, regolarmente in campo, mentre resta in dubbio la presenza di Tozzo alle prese con un attacco febbrile. In caso di mancato recupero dell’ex Doriano è pronto per la panchina il nuovo arrivato, Richard Marcone.

Per il resto è fuori Mucciante alle prese ancora con a sua problematica al polpaccio.

Per quanto concerne la formazione potrebbero esserci un paio di novità in campo dal primo minuto come il ritorno in campo di Marilungo al posto di Torromino, il probabile ballottaggio Defendi-Palumbo potrebbe risolversi in favore di quest’ultimo.

C’è, poi, Bergamelli che scalpita per un posto da titolare.



E quindi, potrebbe scendere in campo undici cosī composto: Iannarilli; Parodi, Russo, Sini o Bergamelli, Mammarella; Defendi o Palumbo, Proietti, Salzano, Partipilo; Marilungo, Ferrante.





Sul fronte opposto Scienza proporrà una squadra con il 3-5-1-1, modulo che potrebbe essere interpretato da Antonini; Ferrara, De Franco, Maestrelli, l’ex di turno; Tazzer, Carriero, Rota, Giorno, Donnarumma; Fella, Cuppone.

Da segnalare che l’ex rossoverde Salvemini potrebbe partire dalla panchina perché reduce da un infortunio.



Ad arbitrare il match sarà il signor Francesco Carrione di Castellammare di Stabia che sarà coadiuvato dai signori Francesco Rizzotto e Francesco Valente di Roma 2.

Carrione è un secondo anno e in serie C ha diretto 15 partite.

I precedenti tra Ternana e Monopoli sono 5 con due vittorie della Ternana, due pareggi ed una sconfitta a tavolino, come detto, per l’invasione di campo nella stagione 85/86 dopo i due rigori concessi alla squadra pugliese dal pessimo di Di Cola di Avezzano.