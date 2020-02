In riferimento alla gara Ternana-Bari, in programma mercoledì 26 febbraio, alle ore 20:45, presso lo stadio ‘Libero Liberati’, la Prefettura di Terni, vista le determinazioni di Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, insieme alla nota della Questura di Terni, ordina che, per motivi di sicurezza sia imposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Puglia, con annullamento e rimborsodi quelli eventualmente già emessi .

Domenica scorsa violenti scontri fra tifosi del Bari e del Lecce si erano verificati lungo l’autostrada in zona Ofanto Sud. Provocati – a quanto accertato dalle forze dell’ordine – proprio dai tifosi baresi che hanno incendiato anche un pulmino di tifosi del Lecce diretti a Roma.