Attimi di panico, poco prima delle 12.30, a Terni per il ferimento di un carabiniere ad opera di un uomo, un 33 enne dominicano, in evidente stato alterato. Sembra che l’aggressore, in bicicletta, sia stato fermato per un controllo da una pattuglia della Squadra Volante nei pressi della rotatoria tra via Eugenio Chiesa e via Curio Dentato. Avrebbe dato in escandescenze colpendo i poliziotti con calci e pugni e sarebbero giunte in soccorso pattuglie dei carabinieri e della Polizia Locale. Durante la colluttazione l’uomo avrebbe sottratto una pistola di ordinanza per poi sparare dei colpi in sequenza, quattro è stato accertato. Un carabiniere di 55 anni del nucleo operativo radiomobile è rimasto così ferito ad entrambi i piedi. L’uomo che ha sparato, a fatica, è stato poi disarmato e portato via dal personale del 118.

Dopo essere stato piantonato all’ospedale Santa Maria in stato di arresto affinché fosse curato per le contusioni e le escoriazioni riportate, è stato portato in carcere. Sono ancora in corso gli accertamenti ematologici e tossicologici. I reati contestati allo straniero dal magistrato di turno Marco Stramaglia sono tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Il carabiniere ferito è ricoverato in ortopedia con 30 giorni di prognosi verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere da un piede una delle due pallottole, mentre all’altro è stato colpito di striscio.

Il dominicano è in Italia da oltre 15 anni con un regolare permesso di soggiorno per motivi familiari ed è noto alle forze di polizia. Risiede in Abruzzo, in provincia dell’Aquila e si trovava a Terni per raggiungere alcuni conoscenti, forse degli amici o la compagna. Sono in corso accertamenti per capire i motivi della sua reazione al momento del controllo.