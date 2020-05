Il Servizio Idrico Integrato ha programmato lavori a Terni e San Gemini per lunedì 18 maggio. A Terni gli interventi saranno dalle ore 8.30 alle 13 e le zone interessate sono via Marche, via Lazio, via Emilia e zone limitrofe.

A San Gemini, invece, il cantiere sarà sempre dalle ore 8.30 alle 13 in via Collepizzuto, Strada di San Rocco, Colle Ozio e zone limitrofe.

Sempre a San Gemini altri lavori sono previsti per giovedì 21 in zona Acquavogliera. I lavori si svolgeranno dalle ore 8.30 alle 13 in via Ternana, via Manzoni, via Collerotondo, via Sant’Angelo, Strada Regionale 79, via Acquavogliera, località Molinelle, località Osteria, via Rocco Cristiano, via Noccioli, via Trovaioli e zone limitrofe.

Durante tutti gli interventi alla rete potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744 441562 da mobile.