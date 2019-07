Dopo le riammissioni e i ripescaggi di Virtus Vecomp, Fano, Paganese, Modena e Reggio Audace saranno 59 le società che parteciperanno al campionato di serie C con la Lombardia che sarà rappresentata da ben 9 società, seguita dall’Emilia e Romagna con otto. L’Umbria è rappresentata da Ternana e Gubbio.

Questa la suddivisione delle società nelle regioni italiani che parteciperanno al prossimo campionato di serie C

Abruzzo: Teramo

Basilicata: Picerno, Potenza

Calabria: Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

Campania: Avellino, Casertana, Cavese, Paganese

Emilia-Romagna: Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini

Friuli-Venezia Giulia: Triestina

Lazio: Rieti, Viterbese

Lombardia: Albinoleffe, Como, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Monza, Pergolettese, Pro Patria, Renate

Marche: Fano, Fermana, Sambenedettese, Vis Pesaro

Piemonte: Alessandria, Gozzano, Juventus U23, Novara, Pro Vercelli

Puglia: Bari, Monopoli, Virtus Francavilla

Sardegna: Olbia

Sicilia: Catania, Sicula Leonzio

Toscana: Arezzo, Carrarese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Robur Siena

Trentino-Alto Adige: SudTirol

Umbria: Gubbio, Ternana

Veneto: Arzignano Valchiampo, L.R. Vicenza Virtus, Padova, Virtus Verona

E mentre a Roma si svolgeva il Consiglio Federale scoppiava il caso relativo alla formulazione dei play off e play out per il prossimo campionato.

Alcune fonti giornalistiche, infatti, riferivano di cambiamenti per l’appendice del campionato di serie C che avrebbe avuto come protagoniste solo 8 società e non 28 come quest’anno. Un diritto, quindi, che sarebbe stato riservato solo alle prima tre classificate, alle seconde e alle due migliori terze.

L’ipotesi, però, è stata subito sconfessata dalle dichiarazioni del presidente della Lega, Francesco Ghirelli che, elencando il successo dei play-off della stagione 2018-2019 con oltre 300 mila tifosi presenti sugli spalti, ha confermato le stesse modalità della stagione appena conclusa. E, quindi, play-off con le 28 società aventi diritto.