Sindacati della scuola in piazza anche a Terni per manifestare solidarietà alla insegnante di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria, sospesa per 15 giorni per non aver controllato una ricerca dei suoi alunni che facevano un parallelo fra il decreto sicurezza emanato di recente dal governo e le leggi razziali del 1938.

La professoressa, lunedì, tornerà di nuovo al suo lavoro.

Nella manifestazione di piazza Tacito, a Terni, alcuni insegnanti hanno letto gli articoli 21, 33 e 34 della Costituzione…..”Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola ,lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione …… l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…..”

“In piazza per difendere l’autonomia e la libertà di insegnamento – afferma Marco Vulcano della Federazione Lavoratori della conoscenza della CGIL – e contro l’autonomia regionale differenziata che aumenterebbe aumenterebbe ancora di più le ingerenze della politica nei confronti degli istituti. Per questo abbiamo anche iniziato una raccolta firme.”