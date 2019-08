Il maestro Leonardo Sciarpa sarà insignito del Seminatore d’oro per i risultati conseguiti alle varie competizioni nazionali con i giovani del Circolo della Scherma di Terni nella sciabola.

Il premio gli verrà consegnato ad Anzio nell’ambito della Festa della scherma che si terrà nei giorni 14 e 15 settembre.

Il successo di Leonardo Sciarpa è dovuto, oltre alla sua bravura, ai successi che i giovani schermidori del Circolo del presidente Tiberi hanno conseguito durante la stagione.



Ed è il caso di ricordarli: Emma Guarino, medaglia d’oro nei Cadetti ai Giochi del Mediterraneo, Flavia Astolfi, campionessa italiana nella categoria Giovanissime.

Senza dimenticare, poi, i successi nella prova Interregionale Marche-Umbria-Toscana dove la squadra composta dalle Under 14 Flavia Astolfi, Sara Di Gregorio, Lucia Terenzi e Ludovica Martellini hanno occupato tutti i gradini del podio.

Da segnalare, infine, che nella sciabola i risultati conseguiti nel Gran Prix Giovanissimi Under 14 hanno fatto salire il Circolo della Scherma di Terni al terzo posto nazionale nella classifica di categoria in tutte e tre le armi e al sedicesimo posto assoluto tra i Circoli italiani.