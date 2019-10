Matteo Salvini pubblica su Facebook la circolare del Ministero degli Interni, datata 24 settembre, che dispone il trasferimento dei migranti dal centro di accoglienza di Villa Sikania, Agrigento, ad Ancona, Avellino e Terni. E questo è il commento del leader della Lega.

“Se li fai sbarcare, poi fatalmente arrivano in tutta Italia (alla faccia degli “accordi europei”) Ecco la circolare del Ministero dell’Interno, da Agrigento ne arriveranno: 30 in provincia di Ancona, 30 ad Avellino e 30 a #Terni. Sono le prime tre regioni a sperimentare la ‘CURA CONTE’ e a provare sulla loro pelle gli effetti del governo sinistro delle poltrone e dell’invasione. Grazie anche a Renzi e Di Maio, ottimo lavoro di svendita del Paese… Gli italiani sapranno darvi le risposte che meritate, a partire dal 27 ottobre in Umbria”.

IL SINDACO LEONARDO LATINI CHIEDERA’ UN INCONTRO IN PREFETTURA