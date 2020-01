“Rappresento uno Stato che vuol dire ai famigliari che è al loro fianco e lo sarà sempre, che vuole chiedere scusa ogni volta che c’è da chiedere scusa per non avere avuto la capacità di difendere le vite e di proteggere i loro famigliari. Lo Stato ha il dovere istituzionale e morale di dare giustizia, sapendo che quella verità non riporterà indietro figli, madri, padri e fratelli morti tre anni fa.”

Lo ha detto il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede parlando nel palazzetto dello sport di Penne (PE) alla commemorazione per le vittime dell’Hotel Rigopiano travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017.

“Fare in modo che la giustizia possa funzionare per dare una risposta e che lo Stato possa darvi al più presto e nel migliore dei modi , la verità. Questo è il mio impegno – ha aggiunto il ministro della giustizia – questa è la mia promessa ed è tutto quello che posso fare. Nessuna delle vostre lacrime e delle vostre parole resterà qui, oggi.”

Alle ore 16,49 in punto, quando la valanga seppellì l’Hotel Rigopiano con i suoi ospiti, hanno suonato le trombe per ricordare, fra la commozione generale, le vittime di quella tragedia. Contemporaneamente è stato scoperto un pannello gigante con raffigurati i volti delle 29 vittime.

Alla cerimonia hanno partecipato i parenti delle vittime, alcuni superstiti e le autorità locali oltre il ministro Bonafede. Presenti anche i famigliari di Alessandro Riccetti, il 33enne receptionist di Terni, anche lui fra le vittime.

“Il nostro obbiettivo – hanno detto – è quello di lasciare accese le luci su questo dramma affinché giustizia sia fatta. La recente archiviazione del procedimento nei confronti di 22 indagati ha provocato in noi rabbia e dispiacere.”

La famiglia ha inteso onorare la memoria di Alessandro con una iniziativa benefica che si terrà oggi, domenica 19 gennaio, a San Gemini, alle ore 18,00, “Buon compleanno Ale” , il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Alessandro Riccetti il 23 gennaio avrebbe compiuto 36 anni.

Inoltre 4 borse di studio sono messe a disposizione degli studenti più meritevoli dell’istituto alberghiero e del Liceo Artistico di Terni “per mantenere vive le passioni di Alessandro. Ci stiamo anche operando per adottare a distanza un bambino indiano cui sarà pagato il ciclo di studi primari.”

Nei giorni scorsi, invece, la conferenza dei capigruppo del comune di Terni ha concesso a Riccetti la benemerenza civica e una targa sarà apposta, quando riaprirà, nel Parco di Cardeto. A Penne era presente anche il comune di Terni con l’assessore al welfare, Cristiano Ceccotti.