Prende quota un ticket Lega-Fratelli d’Italia per le regionali di ottobre. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e vorrebbero Donatella Tesei (Lega) candidata alla presidenza e Marco Squarta (Fratelli d’Italia) potrebbe essere il suo vice.

Questa possibile eventualità ha messo in allarme Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi, infatti, rischia la marginalità.

Pertanto Forza Italia Umbria boccia questa eventualità perché “sposterebbe troppo a destra la coalizione” con il rischio concreto di non essere in grado “di intercettare i voti del centro”.

Quanto alla nuova formazione politica dell’area di centro destra, “Cambiamo”, fondata dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, fuoriuscito proprio da Forza Italia, il referente umbro, Pietro Laffranco, ha assicurato che sarà presente con una propria lista alle elezioni del 27 ottobre.

Lo stesso Giovanni Toti si è mostrato polemico nei confronti del suo ex partito. “Mai si è parlato di veti nei nostri confronti – ha detto Toti – leggo piuttosto che che Forza Italia insiste, anche in questo caso, a considerare preminente l’esigenza di salvaguardare la poltrona di qualcuno che ha ridotto il partito ai minimi termini anziché lavorare tutti insieme per dare una chance agli umbri di cambiare. Escludo che chiunque abbia a cuore la possibilità dei cittadini di scegliere possa ragionare così ed escludo – ha aggiunto Toti – che questa sia la strada per costruire un centrodestra nuovo ma anzi ritengo che questa la via maestra per ridurre ulteriormente al lumicino la rappresentanza di chi ci ha votato per anni e oggi non ha più una casa.”

