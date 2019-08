Dopo l’apertura del commissario del PD dell’Umbria, Walter Verini, a una eventuale intesa con il Movimento 5 Stelle nelle elezioni anticipate regionali del 27 ottobre, oggi, sullo stesso argomento è intervenuto il segretario nazionale del partito, Nicola Zingaretti. Ha detto Zingaretti: “abbiamo dinanzi a noi elezioni regionali difficili, l’Umbria tra poche settimane poi Calabria, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Appuntamenti fondamentali – ha aggiunto il segretario del PD – che dovremo affrontare stringendoci accanto a chi li combatterà in prima fila. Dobbiamo fare ogni sforzo per costruire in ciascuna di queste realtà l’offerta politica e programmatica più credibile. Naturalmente anche sul versante di alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire ma che comunque andranno verificate e costruite sempre sul primato di valori e programmi condivisi.”

Tirato per la giacca il Movimento 5 Stelle , alla fine, ha risposto. A rispondere al PD sono stati i parlamentari umbri del M5S, Filippo Gallinella e Tiziana Ciprini: ” un accordo con il Partito Democratico in Umbria o altrove al momento lo vediamo prematuro anche perché il nostro regolamento non prevede alleanze.”

“Prendo atto – ha aggiunto Gallinella – sia dell’apertura del segretario nazionale del PD che del commissario umbro Verini ma penso che sia molto complicato immaginare un percorso insieme fin dalla tornata elettorale del 27 ottobre. Poi in futuro vedremo cosa accadrà ma a oggi non è possibile”.

Secondo Tiziana Ciprini “i tempi non ci sono per immaginare un percorso comune.”