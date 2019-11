Terni ed i ternani hanno avuto, e continuano ad averla, una passione smisurata per il mondo della moto e delle competizioni allo stesso legato. Sia che che si tratti di velocità, di enduro, di motocross la passione è sempre la stessa e anche i risultati ottenuti dai portacolori ternani sono eccellenti.

Quelli conseguiti da Danilo Petrucci, da Tommaso Montanari sono davanti agli occhi di tutti, ma questa volta vogliamo portare all’attenzione dei nostri lettori le prestazioni di un ragazzo ternano, Daniele Fattori, che ha mosso i suoi primi passi con la moto da piccolino insieme a Danilo Petrucci, a Tommaso Montanari e ad Alessio Zaccaro costituendo insieme il famoso gruppo di minicross da tutti chiamato ” I Diavoletti ”

Ebbene, Daniele Fattori il 20 di ottobre ha conquistato il titolo di campione regionale di motocross nella categoria MX1 Fast vincendo tutte e 6 le tappe distanziando di molti punti il secondo classificato.

Daniele, che nel 2014 aveva conquistato il 4 posto nel campionato italiano categoria MX1, quest’anno ha partecipato al campionato regionale umbro-marchigiano e, come detto, vincendo tutte le tappe.

Iniziando con il primo posto a marzo a Castiglion del Lago, per continuare, poi, a collezionare vittorie con la sua Honda 450 ad aprile a Fermo, a maggio a San Severino Marche, a giugno a Città di Castello, ad agosto a Cingoli e, ultima corsa dove ha disputato una eccellente prova, a Fermignano il 20 di ottobre.

Daniele Fattori, al quale vanno le congratulazioni di terninrete corre per il team Scuola Cross Pardi di Chieti.

Alle spalle di Daniele due altri ternani, Alessio Zaccaro e al terzo Giacomo Giammaria. Un autentico trionfo per i piloti ternani e per Daniele Fattori in particolare.