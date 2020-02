DI METEO CENTRO ITALIA

Esperti e meteo appassionati continuano a monitorare con stupore quello che sta accadendo nella stagione invernale corrente, dove l’unico vincitore, almeno fino ad ora, è stato l’anticiclone delle Azzorre, talvolta supportano dall’anticiclone africano.

Gli episodi freddi e nevosi sono stati troppo esigui per il nostro continente, e la cosa peggiore è che la situazione andrà avanti nella stessa maniera ancora per giorni, eccezion fatta per una rapida rinfrescata che riporterà, fra oggi e giovedì, le temperature nella media del periodo sulle regioni centrali (in particolar modo su quelle adriatiche).

Successivamente, già da venerdì 21 febbraio, l’alta pressione e le temperature sopra la media torneranno a farla da padrone, regalandoci altri 7-10 giorni di stampo primaverile, con l’apice del “caldo” che si paleserà nei primi giorni della settimana ventura.

LE PREVISIONI

Mercoledì 19 febbraio 2020





Tempo in lieve peggioramento specialmente lungo le regioni adriatiche e nelle zone interne del centro, dove saranno possibili locali rovesci; più stabile altrove. Le temperature subiranno un leggero calo (neve a partire dai 1400 metri di quota); venti moderati dai quadranti settentrionali.

Attendibilità previsione: 65%

Giovedì 20 febbraio 2020





Tempo in miglioramento su tutte le regioni centrali. Le temperature si presenteranno in ulteriore lieve calo.