DI METEO CENTRO ITALIA

Lunedì 20 gennaio 2020



Le condizioni atmosferiche si presenteranno ancora tutto sommato instabili, in modo particolare lungo il versante adriatico della dorsale appenninica, dove saranno possibili deboli nevicate a partire dai 700-1100 metri. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo, anche a causa della ventilazione che spirerà in maniera sostenuta dai quadranti settentrionali.

Attendibilità previsione: 90%

Martedì 21 gennaio 2020





Tempo in graduale miglioramento con il cielo che tenderà a rasserenarsi. Le temperature si presenteranno stazionarie o in leggero rialzo; venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Attendibilità previsione: 70%

Mercoledì 22 gennaio 2020





Tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata su tutte le regioni centrali. Le temperature si presenteranno in diminuzione nei valori minimi e in aumento nei massimi (nelle zone di pianura); mentre in alta quota le stesse tenderanno inesorabilmente ad aumentare.

Attendibilità previsione: 65%