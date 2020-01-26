Ternana attesa da una trasferta difficilissima a Monopoli. Si gioca oggi il primo di una serie ravvicinata di impegni in campionato e in coppa Italia che la squadra di Fabio Gallo affronta in emergenza.
LE FORMAZIONI
MONOPOLI: ANTONINO, PECORINI, ROTA, MAESTRELLI, PICCINNI, TAZZER, GIORNO, CARRIERO, DONNARUMMA, FELLA, ANDRADE JEFFERSON.
A DISPOSIZIONE: MENEGATTI, MERCADANTE, SALVEMINI, CUPPONE, ANTONACCI, TUTTISANTI, MARIANO, NINA, HADZIOSMANOVIC, NANNI.
ALLENATORE:GIUSEPPE SCIENZA
TERNANA: IANNARILLI, CELLI, SUAGHER, PARODI, SINI, DAMIAN, PAGHERA, PALUMBO, MAMMARELLA, PARTIPILO, FERRANTE.
A DISPISIZIONE: MARCONE, TOZZO, DIAKHITE’, FURLAN, PROIETTI, VANTAGGIATO, RUSSO, MARILUNGO, TORROMINO, DEFENDI, NESTA, BERGAMELLI.
ALLENATORE: FABIO GALLO.
L’ARBITRO E’ ANDREA COLOMBO DI COMO.
FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 15,00
GARA INIZIATA. A MONOPOLI C’E’ IL SOLE, IL TERRENO E’ IN BUONE CONDIZIONI. LA TERNANA INDOSSA LA MAGLIA BIANCA CON STRISCE ORIZZONTALI ROSSO E VERDI, TERNANA SEGUITA DA UNA DRAPPELLO DI TIFOSI, UNA SETTANTINA CIRCA.
SIAMO GIUNTI AL 7°, FINO A QUESTO MOMENTO NON C’E’ STATO NULLA DA SEGNALARE.
10°: A MONOPOLI E’ 0-0.
14°: GIALLO PER SUAGHER CHE HA FERMATO IRREGOLARMENTE UNA RIPARTENZA DI COLOMBO.
DOPO IL PRIMO QUARTO D’ORA DI GIOCO IL RISULTATO E’ FERMO SULLO 0-0. I DUE PORTIERI NON HANNO EFFETTUATO INTERVENTI. LA PARTITA E’ MOLTO EQUILIBRATA.
20°: 0-0.
21°: GIALLO PER AMESTRELLI.
25°: PUNIZIONE PER LA TERNANA DAL LIMITE. CI PROVA MAMMARELLA, PALLA SUL FONDO.
26°:IANNARILLI ESCE FUORI DALL’AREA E COLPISCE LA PALLA DI TESTA ANTICIPANDO PROVVIDENZIALMENTE JEFFERSON.
31°: GIALLO PER PARTIPILO PER FALLO SU FELLA.
34°: E’ SEMPRE 0-0. 0-0 ANCHE A REGGIO CALABRIA FRA REGGINA E BARI.
36°: GRAN SINISTRO DAL LIMITE DI PALUMBO CHE COLPISCE LA TRAVERSA. LA PRIMA OCCASIONE DEL MATCH E’ DELLA TERNANA.
38°: CONCLUSIONE DALLA DISTANZA DI PAGHERA DI POCO ALTA.
40°: 0-0
41°: GRAN DESTRO DI JEFFERSON CHE SI PERDE DI POCHISSIMO SUL FONDO.
41°: SULLA RIPARTENZA DELLA TERNANA, ANTONINO SALVA SU UN DIAGONALE DI FERRANTE.
SI RESTA SULLO 0-0.
E’ FINITO IL PRIMO TEMPO SENZA SECONDI DI RECUPERO.
ANCHE A REGGIO CALABRIA SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI SULLO 0-0.
SECONDO TEMPO
INIZIATO IL SECONDO TEMPO
5°: 0-0
10°: SEMPRE 0-0. DA SEGNALARE UN PALLONETTO SENZA GRANDI PRETESE DI PARTIPILO.
11°: JEFFERSON A BOTTA SICURA, SI IMMOLA SINI CHE DEVIA IN ANGOLO.
13°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI PARTIPILO E MAMMARELLA DENTRO VANTAGGIATO E RUSSO
18°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI JEFFERSON, DENTRO SALVEMINI.
24°: SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI DAMIAN, DENTRO DEFENDI.
30°:RESISTE LO 0-0, SCARSISSIME EMOZIONI A MONOPOLI.
33°: SOSTITUZIONE MONOPOLI. FUORI TAZZER, DENTRO HADZIOSMANOVIC.
34°: HADZIOSMANOVIC ALLA PRIMA CONCLUSIONE, APPENA ENTRATO, COLPISCE IL PALO.
36°: GIALLO PER DEFENDI.
37°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI FERRANTE E SINI, DENTRO TORROMINO E MARILUNGO
38°: DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI FUORI MAESTRELLI E GIORNO DENTRO TUTTISANTI E MERCADANTE.
39°: CONCLUSIONE DI CARRIERO SUL FONDO.
40°: 0-0
42°: GIALLO PER SALVEMINI PER FALLO SU SUAGHER.
45°: DAL LIMITE CONCLUSIONE DI HADZIOSMANOVIC, PARA IANNARILLI.
4 I MINUTI DI RECUPERO.
46°: 0-0
47°: AL PORTIERE DI CASA SFUGGE LA PALLA MA VANTAGGIATO NON NE APPROFITTA.
48°: 0-0
49°: E” FINITA 0-0. UNA PARTITA AVARA DI EMOZIONI.
REGGINA AVANTI SUL BARI 1-0 , DENIS. AL 23° DELLA RIPRESA
PAREGGIO DEL BARI CON PERROTTA. AL 43° DELLA RIPRESA.
SI GIOCA IL RECUPERO.
E’ FINITA ANCHE A REGGIO CALABRIA. REGGINA-BARI 1-1
DUE PAREGGI, DUNQUE, NEGLI SCONTRI AL VERTICE DELLA CLASSIFICA. PERTANTO IL VANTAGGIO DELLA REGGINA SU TERNANA E BARI RESTA SEMPRE DI 6 PUNTI.