Ternana attesa da una trasferta difficilissima a Monopoli. Si gioca oggi il primo di una serie ravvicinata di impegni in campionato e in coppa Italia che la squadra di Fabio Gallo affronta in emergenza.

LE FORMAZIONI

MONOPOLI: ANTONINO, PECORINI, ROTA, MAESTRELLI, PICCINNI, TAZZER, GIORNO, CARRIERO, DONNARUMMA, FELLA, ANDRADE JEFFERSON.

A DISPOSIZIONE: MENEGATTI, MERCADANTE, SALVEMINI, CUPPONE, ANTONACCI, TUTTISANTI, MARIANO, NINA, HADZIOSMANOVIC, NANNI.

ALLENATORE:GIUSEPPE SCIENZA

TERNANA: IANNARILLI, CELLI, SUAGHER, PARODI, SINI, DAMIAN, PAGHERA, PALUMBO, MAMMARELLA, PARTIPILO, FERRANTE.

A DISPISIZIONE: MARCONE, TOZZO, DIAKHITE’, FURLAN, PROIETTI, VANTAGGIATO, RUSSO, MARILUNGO, TORROMINO, DEFENDI, NESTA, BERGAMELLI.

ALLENATORE: FABIO GALLO.

L’ARBITRO E’ ANDREA COLOMBO DI COMO.

FISCHIO DI INIZIO ALLE ORE 15,00

GARA INIZIATA. A MONOPOLI C’E’ IL SOLE, IL TERRENO E’ IN BUONE CONDIZIONI. LA TERNANA INDOSSA LA MAGLIA BIANCA CON STRISCE ORIZZONTALI ROSSO E VERDI, TERNANA SEGUITA DA UNA DRAPPELLO DI TIFOSI, UNA SETTANTINA CIRCA.

SIAMO GIUNTI AL 7°, FINO A QUESTO MOMENTO NON C’E’ STATO NULLA DA SEGNALARE.

10°: A MONOPOLI E’ 0-0.

14°: GIALLO PER SUAGHER CHE HA FERMATO IRREGOLARMENTE UNA RIPARTENZA DI COLOMBO.

DOPO IL PRIMO QUARTO D’ORA DI GIOCO IL RISULTATO E’ FERMO SULLO 0-0. I DUE PORTIERI NON HANNO EFFETTUATO INTERVENTI. LA PARTITA E’ MOLTO EQUILIBRATA.

20°: 0-0.

21°: GIALLO PER AMESTRELLI.

25°: PUNIZIONE PER LA TERNANA DAL LIMITE. CI PROVA MAMMARELLA, PALLA SUL FONDO.

26°:IANNARILLI ESCE FUORI DALL’AREA E COLPISCE LA PALLA DI TESTA ANTICIPANDO PROVVIDENZIALMENTE JEFFERSON.

31°: GIALLO PER PARTIPILO PER FALLO SU FELLA.

34°: E’ SEMPRE 0-0. 0-0 ANCHE A REGGIO CALABRIA FRA REGGINA E BARI.

36°: GRAN SINISTRO DAL LIMITE DI PALUMBO CHE COLPISCE LA TRAVERSA. LA PRIMA OCCASIONE DEL MATCH E’ DELLA TERNANA.

38°: CONCLUSIONE DALLA DISTANZA DI PAGHERA DI POCO ALTA.

40°: 0-0

41°: GRAN DESTRO DI JEFFERSON CHE SI PERDE DI POCHISSIMO SUL FONDO.

41°: SULLA RIPARTENZA DELLA TERNANA, ANTONINO SALVA SU UN DIAGONALE DI FERRANTE.

SI RESTA SULLO 0-0.

E’ FINITO IL PRIMO TEMPO SENZA SECONDI DI RECUPERO.

ANCHE A REGGIO CALABRIA SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI SULLO 0-0.

SECONDO TEMPO

INIZIATO IL SECONDO TEMPO

5°: 0-0

10°: SEMPRE 0-0. DA SEGNALARE UN PALLONETTO SENZA GRANDI PRETESE DI PARTIPILO.

11°: JEFFERSON A BOTTA SICURA, SI IMMOLA SINI CHE DEVIA IN ANGOLO.

13°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI PARTIPILO E MAMMARELLA DENTRO VANTAGGIATO E RUSSO

18°: SOSTITUZIONE MONOPOLI, FUORI JEFFERSON, DENTRO SALVEMINI.

24°: SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI DAMIAN, DENTRO DEFENDI.

30°:RESISTE LO 0-0, SCARSISSIME EMOZIONI A MONOPOLI.

33°: SOSTITUZIONE MONOPOLI. FUORI TAZZER, DENTRO HADZIOSMANOVIC.

34°: HADZIOSMANOVIC ALLA PRIMA CONCLUSIONE, APPENA ENTRATO, COLPISCE IL PALO.

36°: GIALLO PER DEFENDI.

37°: DOPPIA SOSTITUZIONE TERNANA, FUORI FERRANTE E SINI, DENTRO TORROMINO E MARILUNGO

38°: DOPPIA SOSTITUZIONE MONOPOLI FUORI MAESTRELLI E GIORNO DENTRO TUTTISANTI E MERCADANTE.

39°: CONCLUSIONE DI CARRIERO SUL FONDO.

40°: 0-0

42°: GIALLO PER SALVEMINI PER FALLO SU SUAGHER.

45°: DAL LIMITE CONCLUSIONE DI HADZIOSMANOVIC, PARA IANNARILLI.

4 I MINUTI DI RECUPERO.

46°: 0-0

47°: AL PORTIERE DI CASA SFUGGE LA PALLA MA VANTAGGIATO NON NE APPROFITTA.

48°: 0-0

49°: E” FINITA 0-0. UNA PARTITA AVARA DI EMOZIONI.

REGGINA AVANTI SUL BARI 1-0 , DENIS. AL 23° DELLA RIPRESA

PAREGGIO DEL BARI CON PERROTTA. AL 43° DELLA RIPRESA.

SI GIOCA IL RECUPERO.

E’ FINITA ANCHE A REGGIO CALABRIA. REGGINA-BARI 1-1

DUE PAREGGI, DUNQUE, NEGLI SCONTRI AL VERTICE DELLA CLASSIFICA. PERTANTO IL VANTAGGIO DELLA REGGINA SU TERNANA E BARI RESTA SEMPRE DI 6 PUNTI.