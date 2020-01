Turno interessantissimo quello che si giocherà domani nel girone C della serie C con due partite su tutte, quella tra Reggina e Bari e tra Monopoli e Ternana che si giocherà in terra pugliese.

Due partite che possono cambiare già da domani sera la fisionomia della classifica nelle parti alte della stessa.

E veniamo al match che aspetta la Ternana di Gallo che al Veneziani ha trovato sempre delle difficolta riuscendo a conseguire solo due pareggi in 5 gare disputate.

Terreno ostico e squadra altrettanto ostica quella del Monopoli come ha dimostrato all’andata quando si impose al Liberati per 2-0 con una condotta di gara apprezzata da tutti gli addetti ai lavori.

E di difficoltà la Ternana che attualmente sta attraversando un buon momento ne incontrerà anche domani pomeriggio in considerazione dell’assenza di Salzano a centrocampo, un reparto che vedrà Defendi e Proietti disponibili per la panchina solo 48 ore dopo la paura.

Per quanto concerne la formazione il tecnico rossoverde rispetto al match contro il Rieti apporterà delle varianti a cominciare dal reparto difensivo dove dovrebbe rientrare Celli, l’unico difensore che la Ternana ha in rosa aggressivo, veloce in grado di contrastare il notevole potenziale offensivo della formazione pugliese rappresentato da Fella, terzo in classifica marcatori e da Jefferson, tuti e due in gol all’andata. A contendergli la maglia, però, potrebbe essere Sini che ha le stesse percentuali o quasi di scendere in campo al fianco di Suagher.

A centrocampo non c’è possibilità di scelta e quindi andranno in campo all’inizio Paghera, Palumbo e Damian e in avanti sembrano scontate le conferme di Partipilo e Marilungo mentre si giocano una maglia Ferrante e Vantaggiato con il primo favorito nei confronti dell’ex giocatore del Livorno.

Tutto questo se la Ternana giocherà con il 4-3-2-1 altrimenti potrebbe essere Marilungo o un compagno di reparto a restar fuori se si optasse per il 3-5-2 con l’inserimento di Celli e Sini in difesa al fianco di Suagher dall’inizio.

Sul fronte opposto il Monopoli, reduce da due partite vinte in trasferta, a Catanzaro e a Vibo Valentia, ha steccato invece nelle ultime due gare in casa con Paganese ed Avellino ed anche per questo la partita sarà più difficile proprio per la voglia di riscatto di fronte al pubblico amico.

Scienza, tecnico dei pugliesi, non avrà a disposizione lo squalificato De Franco, colonna della difesa, ed al suo posto dovrebbe giocare Pecorini.

Questo il probabile schieramento dei gabbiani: Menegatti;Rota, Pecorini, Mercadante;Hazdsmaniovic, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Jefferson.

Ad arbitrare il match sarà Andrea Colombo di Como, un terzo anno che ha diretto 37 partite in serie C è che vanta due precedenti con la Ternana ovvero il match vinto dai rossoverdi nella scorsa stagione al liberati contro il Teramo ( 2-1 ) e il match inaugurale della stagione in corso Rieti-Ternana terminata con la vittoria dei rossoverdi per 3-1.

Ad assisterlo ci saranno Antonio Severino di Campobasso e Francesco Santi di Prato.

Ricordiamo che domani pomeriggio con inizio previsto per le 14,45 andranno in onda a Teleterni e a Radio Linea, 99.2 della mf, collegamenti dallo stadio di Monopoli oltre alle interviste in diretta video dagli spogliatoi dell’impianto pugliese a fine partita.

Qui sotto la conferenza stampa di mister Gallo dopo la rifinitura di sabato mattina.