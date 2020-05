A sorpresa, nell’Umbria a zero contagi, l’Istituto Superiore di Sanità nella sua valutazione sugli effetti della Fase 2 classifica la nostra regione a rischio moderato, di livello 3, del trasmissione del virus covid 19.

Lo stesso giudizio vale soltanto per Lombardia e Molise. Le altre regioni sono state tutte classificate a rischio basso, di livello 2.

La stima del rischio di trasmissione in Umbria è superiore a 1 , è a 1,23, la più alta in assoluto fra tutte le regioni. In Sardegna, ad esempio, è allo 0,24.

E’ specificato nel rapporto del Ministero della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, comunque che “non si tratta di un giudizio e non si possono fare graduatorie perché è una fotografia della circolazione del virus.”

Il dato dell’Umbria, infatti, non desta un particolare allarme.

