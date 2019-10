“Il 16 ottobre si è tenuto a Terni presso il teatro Secci il recital pianistico di Massimiliano Ferrati.

Da numerosi anni legato al territorio ternano, Ferrati svolge intensa attività a livello internazionale e si è esibito nelle sale da concerto più prestigiose del mondo. Il pianista ha affrontato un programma principalmente romantico, che ha entusiasmato gli ascoltatori. In questa occasione ha suonato un pianoforte Borgato grand prix 333, strumento costruito artigianalmente dal costruttore veneto Luigi Borgato. Il pianoforte in questione è attualmente il più lungo al mondo e sviluppa un eccezionale volume sonoro e particolare qualità timbrica.

Il concerto ha riscosso un ottimo successo di pubblico, ed è stata riscontrata la presenza in sala di numerosi giovani, cosa non frequente per questo genere di concerto. Questo evento ha inaugurato l’attività della associazione Ispirazioni Sonore, che proseguirà con numerose masterclass di alto livello durante l’anno accademico 2019/2020.”