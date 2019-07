Spettacolari immagini riprese da un drone per testimoniare l’alta specializzazione dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria, spesso alle prese con salvataggi molto complessi delle persone.

Per questo necessitano – come prescrive la legge e secondo i piani formativi nazionali della Scuola nazionale Forre – continui aggiornamenti con esercitazioni e corsi di formazione. Come quelli che si sono tenuti in questi giorni nei canyon di Umbria, Lazio e Marche.

All’evento, organizzato dal Soccorso Alpino dell’Umbria, hanno partecipato anche Tecnici e Operatori provenienti dai Servizi Regionali del Soccorso Alpino e Speleologico di Marche e Basilicata.