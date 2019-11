Una forte scossa di terremoto si è verificata in Abruzzo alle 18,35.

La scossa è stata avvertita anche nel Lazio, Marche e Umbria.

E’ stata di 4,4 gradi Richter. L’epicentro è stato localizzato a Balsorano in provincia de L’Aquila.

La scossa è stata avvertita chiaramente a Roma e a Napoli. Dalle indicazioni che provengono dalla protezione civile dell’Abruzzo e del Lazio, non risultato danni alle cose e alle persone.

Gente in strada oltre che nella zona epicentro del sisma anche sui castelli romani, da Velletri a Lariano, a Frascati dove il terremoto è stato avvertito con forte intensità.

Sono in corso controlli sui viadotti e sui ponti della A24 e della A25 ma non risultano criticità.

Sono stati invece sospesi i collegamenti ferroviari della Marsica con Roma e Napoli. RFI sta effettuando controlli su tutta l’infrastruttura.

Comunque, in via precauzionale, domani resteranno schiuse le scuole in 9 comuni della Marsica.

Secondo Alessandro Amato, sismologo dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si tratta “di una sequenza sismica diversa da quella dell’Italia centrale, è un altro sistema di faglia – ha aggiunto – si trova più a Sud , nella zona tirrenica. Resta comunque nella fascia di alta pericolosità.”