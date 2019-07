Clint Eastwood riconquista il vertice della classifica dei DVD e BLU RAY più noleggiati.

Due novità in Top10, la prima è “La casa di Jack”:le vicende de LA CASA DI JACK hanno luogo nell’America degli anni ’70 in cui seguiamo l’astuto Jack attraverso 5 incidenti, e cioè gli omicidi che definiscono il suo sviluppo come serial killer. Viviamo la storia dal punto di vista di Jack che vede ogni omicidio come un’opera d’arte in sé, anche se la sua disfunzione gli dà problemi nel mondo esterno. Nonostante l’inevitabile intervento della polizia (cosa che provoca pressioni su Jack) si stia avvicinando, contrariamente a ogni logica, questo lo spinge a rischiare sempre di più. Lungo il cammino scopriamo le sue condizioni personali, i suoi problemi e i suoi pensieri attraverso conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto Virgilio, una miscela grottesca di sofismi mescolata con un’auto-pietà quasi infantile e con spiegazioni approfondite di azioni difficili e pericolose.

L’altra new entry, più alta in classifica è “Captain Marvel”: Il film è ambientato negli anni 90, mette da parte lo schema tradizionale delle origin story e presenta al pubblico la protagonista Carol Danvers (Brie Larson) già in possesso dei propri superpoteri.

Dopo aver abbandonato la propria vita sulla Terra, Carol si unisce alla Starforce, il reparto d’elite intergalattico della civiltà aliena dei Kree, guidato dall’enigmatico comandante Yon-Rogg (Jude Law), guerriero molto stimato e leader capace di incutere timore, un vero e proprio eroe tra i Kree che diventerà il mentore di Carole.

Ma una volta terminato l’addestramento ed essere divenuta un importante membro della Starforce, si ritrova nuovamente sulla Terra – coinvolta nella guerra tra le due razze aliene dei Kree e degli Skrull – con nuove domande sul proprio passato.

La supereroina attira presto l’attenzione di Nick Fury (Samuel L. Jackson), agente dello dello S.H.I.E.L.D, che si trova in quegli anni post Guerra Fredda in lotta per trovare uno scopo all’interno dell’organizzazione spionistica e antiterroristica.

I due dovranno lavorare insieme per sconfiggere un comune nemico formidabile, i famigerati Skrull, resi ancora più pericolosi dalle loro abilità di mutaforma, e il loro leader Talos (Ben Mendelsohn), che sta guidando l’invasione della Terra, pronto a tutto pur di vincere.

LE CLASSIFICHE

20° POSTO EX AEQUO

10 giorni senza mamma -8 posti 6 settimane

Se son rose RE 1 settimana

I moschettieri del Re RE 1 settimana

19) Ricchi di fantasia RE 1 settimana

18) Red Zone 22 miglia di fuoco RE 1 settimana

17) Non ci resta che il crimine RE 1 settimana

16) Il testimone invisibile RE 1 settimana

15) Dragon Trainer 3 -5 posti 3 settimane

14) Amici come prima RE 1 settimana

13) A star is born +3 posti 3 settimane

12) Bumblee Bee RE 1 settimana

11) Green Book +4 posti 7 settimane

Rispetto all’ultima rilevazione (non pubblicata) ci sono soltanto tre cambiamenti in Top10: oltre “Dragon Trainer”, sono infatti usciti, “Il primo Re” e “Antigang – Nell’ombra del crimine”. “Bohemian Rhapsody” con 14 settimane di presenza è il film da più tempo in classifica.

LA NUOVA TOP 10 26 GIUGNO/01 LUGLIO

LA CLASSIFICA E’ STILATA IN COLLABORAZIONE CON CINECITTA’, VIDEOSTORE DI TERNI

10) AQUAMAN, di Jame Wan, con Jason Momoa, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Ludgreen, Nicole Kidman

-5 posti 10 settimane

9) Glass, di M. Night Shyamalan, con James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Anya Taylor, Sarah Paulson.

-5 posti 7 settimane

8) La casa di Jack, di Lars Von Trier, con Matt Dillon, Uma Thurman, Bruno Ganz.

NEW 1 settimana

7) Modalità aereo, di Fausto Brizzi, con Paolo Ruffini, Lillo, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, Violante Placido

-5 posti 4 settimane

6) Creed II, di Steven Caple jr., con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren

+2 posti 6 settimane

5) Domani è un altro giorno, di Simone Spada, con Marco Giallini e Valerio Mastandrea.

+6 posti 3 settimane

4) Bohemian Rhapsody, di Dexter Fletcher e Bryan Singer, con Mike Myers, Rami Malek, Joseph Mazzello

-3 posti 14 settimane

3) Un uomo tranquillo, di Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Emmy Rossum, Julia Jones, Tom Bateman, Laura Dern +2 posti 4 settimane

2) Captain Marvel, di Anna Baden e Ryan Fleck, con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou NEW 1 settimana

1) Il corriere – The Mule, di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Alison Eastwood, Taissa Farmiga, Ignacio Serricchio, Loren Dean, Eugene Cordero +2 posti 3 settimane

