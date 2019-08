Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei numerosi turisti, gli orari dei giorni di visita della settimana di ferragosto , subiranno una piccola variazione. Questo, per dare modo a chiunque lo desiderasse, di poter accedere al Sito sfruttando al meglio il tempo a disposizione.

Un modo, non solo per poter visitare il sito nelle ore meno calde, ma anche per vedere la Foresta Fossile sotto una luce più vicina al calare del sole.