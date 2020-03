L’Umbria resta tra la regioni meno colpite dal virus Covid-19. Lo si evince dall’ultimo bollettino ufficiale diramato dalla Protezione Civile: 2 vittime (la seconda è una paziente di Orvieto deceduta a Terni) e 247 positivi (+50 rispetto al giorno precedente). Va detto che 9 pazienti sono di fuori regione.

Una sola vittima in Calabria e Molise. 2 in Sardegna. 3 in Valle d’Aosta e Sicilia. 7 in Trentino e in Abruzzo.

Il triste primato delle vittime spetta alla Lombardia con 1.959 deceduti (319 più del giorno precedente). Situazione gravissima anche in Emilia Romagna con 458 decessi (+65) .

Colpita anche la vicina regione Marche, soprattutto la provincia di Pesaro Urbino, con 92 vittime, 23 in più rispetto al giorno precedente.

Soltanto oggi si sono contate ben 475 vittime, il numero più alto in assoluto da quando è scoppiata l’epidemia.

Quanto al numero dei nuovi contagi, costante rispetto ai giorni scorsi, ancora una volta il primato spetta alla Lombardia con 12.266 contagiati (171 in più rispetto al giorno precedente).